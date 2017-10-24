وزير الخارجية " محمد سيالة " يستقبل اليوم الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في ليبيا " غسان سلامة " .



طرابلس 24 اكتوبر 2017 ( وال )- استقبل وزير الخارجية بحكومة الوفاق

الوطني " محمد سيالة " بمقر الوزارة بطرابلس صباح اليوم الثلاثاء الممثل

الخاص للامين العام للامم المتحدة في ليبيا " غسان سلامة " .

وأحاط " سلامة " " سيالة " خلال هذا اللقاء بنتائج جلسات الحوار

للجنتي الصياغة لمجلسي النواب والدولة والتى عقدت مؤخرا بتونس .

وأكد " سيالة " في تصريح لوكالة الأنباء الليبية عقب اللقاء أن "

سلامة " احاطه بما وصلت اليه مساعي الامم المتحدة لايجاد حل توافقي وفقا

للاتفاق السياسي .

وأضاف " أن لجنتي الحوار برعاية الامم المتحدة بموجب الالية المنصوص

عليها في الاتفاق السياسي في المادة ( 12 ) سواء مايخص تقليص عدد أعضاء

المجلس الرئاسي او فيما يخص فصل الحكومة عن المجلس الرئاسي ، اضافة الى

الفقرات الاخرى التى تحتاج الى تعديل .

ومن جهته أكد " غسان سلامة " في تصريح لــ ( وال ) ان مايجري في تونس

هو تطبيق للمادة ( 12 ) المتعلقة بتعديل الاتفاق السياسي والداعية الى

انشاء لجنة صياغة مشتركة للتعديلات من المجلسين " النواب ، الدولة " قبل

اقرارها في مجلس النواب .

وقال " نحن طبقنا حرفيا هذه المادة ودعينا المجلسين الى تشكيل هذه

اللجنة وهى المرة الاولى التى يتم فيها تشكيل لجنة مشتركة من المجلسين

بعد مرور عامين على توقيع الاتفاق السياسي وهي سابقة جيدة للمستقبل " .

وأوضح " سلامة " انه تم وضع شروط وضوابط لعمل هذه اللجنة المشتركة

تتعلق بكيفية وضع جدول الاعمال واتخاذ القرارات .

وأكد أنه تم التوصل عقب الاجتماعات الى عدد من الصياغات التى تتطلب

الاستشارة من قبل المجلسين " النواب ، الدولة " والتشاور بشأنها ثم

العودة .

هذا وكان " سلامة " وصل مطار معيتيقة صباح اليوم لعقد سلسلة من

الاجتماعات بحسب المكتب الاعلامي للبعثة .



...( وال )..