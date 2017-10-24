عشرات المستوطنين يجددون اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى .







القدس 24- اكتوبر -2017 ( وال ) - جدد عشرات المستوطنين اقتحاماتهم

للمسجد الاقصى المبارك، اليوم الثلاثاء من جهة باب المغاربة، بحراسة

مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة.

وقالت وكالة الانباء الفلسطينية إن "المستوطنين نفذوا جولات استفزازية

في باحات المسجد، وتلقوا شروحات حول أسطورة الهيكل المزعوم في منطقة باب

الرحمة، في الوقت الذي انتظم فيه المصلون عبر حلقات علم في مصليات ومرافق

المسجد المبارك" .

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