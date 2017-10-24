اجتماع موسع بالمجلس البلدي سوق الجمعة .



طرابلس 24 اكتوبر 2017 ( وال ) - عقد صباح اليوم الثلاثاء في مقر المجلس البلدي سوق الجمعة اجتماع موسع ، ضم كل من عميد البلدية السيد هشام بن يوسف وعضو المجلس البلدي ورئيس لجنة البنية التحية وعضو مجلس الادارة بشركة الاشغال العامة وعدد من اهالي ونشطاء محلتي الفتح وشرفة الملاحة ومختاري المحلتين ورئيس جهاز الاسكان المرافق طرابلس السيد على الفرجاني ورئيس مجلس ادارة شركة الاشغال العامة السيد انور الزهار .

وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة جملة من المواضيع المتعلقة بمشكلة تجمع المياه بطريق عراده نتيجة سقوط الامطار وتخلي الشركة الهندية وشركة الاشغال العامة على تنفيد واستكمال مشروع تصريف مياه الامطار والصرف الصحي ورصف الطريق .

وتم خلال الاجتماع التاكيد على عدم قدرة شركة الاشغال العامة التي اند اليها تنفيد الجزء الخاص ب 1200 متر دات الطابع الاستعجالي ابداء من نهاية طريق عرادة حتى مدرسة الانطلايق .

واتفق الحاضرون ان يتولى المجلس البلدي تحمل المسئولية في تنفيذ المشروع نيابة عن شركة الاشغال العامة بالتنسيق من مكتب جهاز الاسكان المرافق طرابلس .





.. ( وال ) ..