ندوة عربية بتونس حول مستقبل علاقات العمل في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.





تونس 24 - اكتوبر - 2017 (وال )- بدأت في العاصمة التونسية أمس ، أعمال

ندوة عربية حول مستقبل علاقات العمل في ظل المتغيرات الاقتصادية

والاجتماعية.

ويتضمن برنامج الندوة، التي تستمر ثلاثة أيام، مجموعة من جلسات

العمل المخصصة لمناقشة عدد من الموضوعات من بينها واقع الحوار الاجتماعي

والمفاوضة الجماعية في الدول العربية وأساليب تطويرها وبحث سبل الوقاية

من المنازعات العمالية وتطوير كافة الآليات التي تنظم علاقات العمل

العربية .

يشار إلى أن هذه الندوة يشارك فيها ممثلين عن وزارات العمل ومنظمات

أصحاب الأعمال ومنظمات العمال وعدد من مؤسسات المجتمع المدني في الدول

العربية، إلى جانب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمكتب التنفيذي

لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج

العربية.

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