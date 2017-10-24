القبض على أحد تُجّار المخدرات ببلدية شحات .





بنغازى24 أكتوبر 2017 (وال )- تمكن عناصر التحريات والدوريات التابعة

لقسم البحث الجنائي بمديرية أمن شحات يوم أمس الأثنين، من ضبط كمية من

المخدرات والخمور في بلدية شحات .

وذكر قسم البحث الجنائي أنه تم ضبط عدد "39" قطعة من مادة الحشيش، إلى

جانب كمية من الخمور محلية الصنع، بالإضافة لمبلغ مالي يقدر بـ 60 ألف

دينار ليبي، كانت بحوزة أحد مروجى المخدرات .

وأضاف القسم أن عملية الضبط تمت عقب ورود معلومات من شخص، مفادها وجود

شخص يقوم بتجارة المخدرات داخل البلدية، ومن ثم قام العناصر بإعداد كمين

مُحكم وضبطه متلبساً، وتم القبض عليه وإحالته للتحقيق وعلى ضوئها تم

إحالة المتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص .

...( وال بنغازى)....