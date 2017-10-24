ارتفاع أسعار النفط بفعل انخفاض صادرات جنوب العراق.





طوكيو 24 اكتوبر 2017 (وال) - ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مستمدة

الدعم من تراجع في صادرات النفط القادمة من العراق ، ثاني أكبر منتج في

أوبك ، وتوقع تراجع ممتد في مخزونات النفط التجارية الأمريكية.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم ديسمبر

عشرة سنتات إلى 47ر57 دولار للبرميل بعد أن تحدد سعر التسوية على انخفاض

38 سنتا أمس الاثنين.

وارتفع الخام الأمريكي تسليم ديسمبر ستة سنتات إلى 96ر51 دولار.

وتراجعت صادرات النفط العراقية أكثر من 200 ألف برميل يوميا منذ مطلع

الشهر الحالي في ظل انخفاض الشحنات من شمال وجنوب البلاد على السواء.

وقال "تومونيتشي أكوتا" كبير الاقتصاديين لدى ميتسوبيشي يو.إف.جيه

للأبحاث والاستشارات في طوكيو "تعكف السوق حاليا على تقييم العوامل

الداعمة أكثر مثل وضع كردستان والتباطؤ في عدد الحفارات المرتبطة

بالإنتاج الصخري (الأمريكي) واحتمال تمديد تخفيضات أوبك".



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