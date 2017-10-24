فريق طبي مكلف من لجنة القوافل الطبية يجري عمليات قيصرية ومستعجلة بمستشفى غات.





غات 24 اكتوبر 2017( وال )- أجرى الفريق الطبي المكلف من لجنة

القوافل الطبية عدد من العمليات القيصرية والمستعجلة لعدد من النساء

بمستشفى غات العام، كما افتُتحت بالمستشفى عيادات متابعة خلال الفترتين

الصباحية والمسائية تستقبل حوالي 80 حالة يومياً.

وأكد رئيس لجنة القوافل الطبية "أشرف ابورقبة" أن " اللجنة ستواصل فتح

هذه العيادات كما ستضع أيضاً خطة عمل تكفل تواصل إجراء العمليات واستقبال

الحالات في عيادات المتابعة؛ من خلال فرق طبية تعمل بالتناوب أسبوعيا "

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