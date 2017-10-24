مستشفى غات يستقبل اكثر من 50 حالة تسمم بسبب تناول وجبة من احد المطاعم بالمدينة.



طرابلس 23 أكتوبر 2017 (وال) أعلن مدير الشؤون الطبية بمستشفى غات أن

اكثر من 50 مواطنا في مدينة غات اصيبوا بالتسمم أمس (الاثنين) بعد

تناولهم وجبة من أحد المطاعم هناك.

وأوضح مصدر مسؤول بالمستشفى أن سبب ذلك " هو تناول بيتزا من احد

المطاعم في المدينة "، متوقعا " زيارة عدد حالات الإصابة بالتسمم ".

وفي السياق ذاته، أبدي المسؤول الطبي في المستشفي عن اسفه " لمرور

المستشفي بظروف صعبة جدا تتمثل في انعدام الأطباء ونقص الأدوية

والمستلزمات الطبية بشكل كبير ".

..( وال )...