نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا.





طرابلس 24 أكتوبر 2017 (وال)- نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل

ليبيا اعتبارا من اليوم الثلاثاء ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة

التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .

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من رأس جدير إلى سرت

السماء مغيمة مع سقوط امطار على طول الساحل قد تكون مصحوبة بخلايا من

السحب الرعدية احيانا والريح شرش تتراوح سرعته مابين (15-25) عقدة

وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50 – 2.00) متر يصل هذه الليلة وصباح

الغد الى (3.50)متر على باقي الساحل والبحر خفيف الموج الى مضطرب ودرجة

حرارة سطح البحر (24) درجة مئوية

الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة الى ضعيفة أثناء سقوط الأمطار

الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى .



السماء مغيمة مع سقوط امطار على طول الساحل مصحوبة بخلايا رعدية

احيانا ومتوقع تكون شاهقة مائية فى عمق البحر (سحب قمعية) يوم الغد على

بعض المناطق والريح شرش سرعته مابين (10-25) عقدة وإرتفاع الموج يتراوح

ما بين (0.75 – 3.50) متر ر والبحر خفيف الموج الى مضطرب ودرجة حرارة سطح

البحر (24) درجة مئوية والرؤيـة جيدة وتكون متوسطة الى ضعيفة أثناء سقوط

الأمطار.

... وال ..