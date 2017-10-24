الأمم المتحدة : 11 مليون طفل يمني بحاجة ماسة للمساعدة.





دبي 24 اكتوبر 2017 (وال) - أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون

الإنسانية أمس الاثنين أن أكثر من 11 مليون طفل يمني بحاجة إلى مساعدة

إنسانية نتيجة للحرب الدائرة هناك منذ عام 2015.

وقال مكتب الأمم المتحدة في بيان إن " الأطفال يواجهون أكبر أزمة أمن

غذائي في العالم، وتفشي وباء الكوليرا بشكل غير مسبوق".

وأضاف المكتب أن "حرمان الأطفال من الوصول إلى الخدمات الصحية

والغذائية الأساسية يجعلهم غير قادرين على تحقيق امكاناتهم".

وأشار البيان إلى أن الأطفال في اليمن يموتون من "أسباب قابلة للوقاية

مثل النقص الغذائي والاسهال والتهابات الأجهزة التنفسية".

وتابع "النظام التعليمي على شفير الانهيار، مع وجود أكثر من خمسة

ملايين طفل يواجهون خطر حرمانهم من حقهم بالتعليم".

واعتبرت الأمم المتحدة أزمة اليمن الأزمة الانسانية الأولى في العالم

مع وجود 7 ملايين إنسان عند حد المجاعة ووباء الكوليرا الذي تسبب بوفاة

أكثر من ألفي شخص.



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