رئيس المجلس الرئاسي يستقبل عميد بلدية سوق الجمعة وعدد من أعضاء المجلس البلدي .









طرابلس 24 أكتوبر 2017 ( وال ) - أستقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني " فائز السراج " الإثنين بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس عميد

بلدية سوق الجمعة وعدد من أعضاء المجلس البلدي .

وجرى خلال هذا اللقاء بحث المصاعب التي تواجه عدد من مرافق البلدية ،

إضافة إلى إنشاء وصيانة عدد من المشاريع في نطاق البلدية .

وبعد مناقشة ما عرضه السيد العميد وتصنيف المطالب وفقا للأولويات أصدر

السيد رئيس المجلس الرئاسي تعليماته الفورية بتقديم الدعم اللازم للتنفيذ

.. داعيا إلى التنسيق مع وزارة الحكم المحلي في هذا الشأن، ويشمل ما عرضه

عميد البلدية مشاكل الإمداد المائي ، وتصريف مياه الأمطار والصرف الصحي

بمنطقة عرادة ، وفي المجال الصحي طلب عميد بلدية سوق الجمعة إنشاء ثلاثة

مراكز صحية ، وتخصيص مبنى للعيادات المجمعة، وصيانة المراكز الصحية بوجه

عام، كما تضمنت المطالب صيانة مدرسة الأحرار بمحلة المرغني، ومواقع خاصة

برياض الأطفال ومراكز ثقافية والاهتمام بالحدائق والمسطحات الخضراء .

وأعرب عميد البلدية عن تقديره لاستجابة رئيس المجلس الرئاسي لدعم ما تم

عرضه من قبل المجلس البلدي ، وحرصه على حل المختنقات التي تواجه المرافق

الخدمية في بلديات ليبيا بصفة عامة.

وقال رئيس المجلس الرئاسي إن الحكومة تحاول حلحلة الأمور بطريقة متوازنة

بين البلديات في جميع مناطق ليبيا ، وفقًا للأولويات، وحسب الإمكانيات

المتوفرة .



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