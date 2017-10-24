انطلاق مراحل التشغيل المبدئي للوحدة الأولى بمحطة كهرباء الخليج البخارية .الثلاثاء ، 24-10-2017 - 09:51:00


سرت 24 اكتوبر 2017 ( وال )- أكد مشرف عام مشروع محطة كهرباء الخليج
البخارية لانتاج الطاقة بسرت المهندس " الصديق بن اسماعيل " انطلاق مراحل
التشغيل المبدئي للوحدة الأولى بالمحطة أمس الاثنين .
وقال مشرف عام المشروع لمراسل وكالة الأنباء الليبية بسرت ، إن عملية
بدء التشغيل للوحدة الأولى تمت بعد صيانة الكابل 400 كيلو فولت الواصل
بين محطة التحويل والوحدة الاولى الذى كان متوقفا بسبب أعطال فنية مند
شهر مارس الماضي وأن صيانته كانت بين الشركة العامة للكهرباء وفريق فني
ايطالي .
وأوضح أنه من المتوقع أن يتم التشغيل الفعلى للوحدة الأولى بالمحطة
ودخولها للشبكة العامة للكهرباء فى القريب العاجل من أجل المساهمة في
تخفيف الاعباء على الشبكة العامة ، مشيرا إلى أن تشغيل الوحدة الأولى
للمحطة سيكون مبدئيا بقدرة انتاجية تصل إلى 180 ميقاوات وبعدها ستصل
تباعا إلى المعدل الطبيعي للوحدة 350 ميقاوات .
...(وال-سرت)...

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