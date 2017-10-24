المطالبة بالعمل على زيادة وعي المواطن
بأهمية القطاع السياحي .
الثلاثاء ، 24- 10- 2017 - 09:52:00
مصراته 24 أكتوبر 2017 ( وال )- أكد المشاركون في الاحتفالية
التي أقامتها كلية السياحة والضيافة بمدينة مصراته على أهمية نشر الوعي
بالسياحة الداخلية، والتحسيس بأهمية الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي
والمادي ، وغير المادي، باعتبارهما إرثاً وطنياً ، وإلى وضع خطة لجذب
واستثمار القوى العاملة الوطنية المتخصصة في الموارد البشرية .
كما طالب المشاركون بالعمل على زيادة وعي المواطن بأهمية القطاع السياحي
وابراز دور الشركاء المساهمين في تطوير القطاع السياحي من مؤسسات ومنظمات
وشركات القطاع الخاص ، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق
مستهدفات السياحة المنشودة .
وشهدت الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة اشهار الكلية وتخريج الدفعة الاولى
من منتسبيها تسليم شهادات التخرج لطلبة الكلية وتكريم الاوائل منهم .
يذكر أن الاحتفالية التي تواصلت على مدى ثلاثة أيام تضمن برنامجها اقامة
ورشة عمل بعنوان " السياحة المستدامة أداة للتنمية " ، إضافة إلى احياء
اليوم العالمي للسياحة والتعريف بأهميته ، واسهام السياحة المستدامة في
التنمية ، إضافة إلى تقديم فقرات فنية .
( وال )