المطالبة بالعمل على زيادة وعي المواطن بأهمية القطاع السياحي .







مصراته 24 أكتوبر 2017 ( وال )- أكد المشاركون في الاحتفالية

التي أقامتها كلية السياحة والضيافة بمدينة مصراته على أهمية نشر الوعي

بالسياحة الداخلية، والتحسيس بأهمية الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي

والمادي ، وغير المادي، باعتبارهما إرثاً وطنياً ، وإلى وضع خطة لجذب

واستثمار القوى العاملة الوطنية المتخصصة في الموارد البشرية .

كما طالب المشاركون بالعمل على زيادة وعي المواطن بأهمية القطاع السياحي

وابراز دور الشركاء المساهمين في تطوير القطاع السياحي من مؤسسات ومنظمات

وشركات القطاع الخاص ، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق

مستهدفات السياحة المنشودة .

وشهدت الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة اشهار الكلية وتخريج الدفعة الاولى

من منتسبيها تسليم شهادات التخرج لطلبة الكلية وتكريم الاوائل منهم .

يذكر أن الاحتفالية التي تواصلت على مدى ثلاثة أيام تضمن برنامجها اقامة

ورشة عمل بعنوان " السياحة المستدامة أداة للتنمية " ، إضافة إلى احياء

اليوم العالمي للسياحة والتعريف بأهميته ، واسهام السياحة المستدامة في

التنمية ، إضافة إلى تقديم فقرات فنية .



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