أمريكا تقول إنها تدرس فرض عقوبات على ميانمار بسبب معاملتها للروهينجا.





واشنطن 24 اكتوبر 2017 ( وال ) - تعتزم امريكا دراسة فرض عقوبات

إضافية على ميانمار بسبب معاملتها لأقليتها الروهينجا المسلمة بما في ذلك

عقوبات مستهدفة بموجب قانون ماجنتسكي حسب ما قالت وزارة الخارجية

الأمريكية أمس .

وأضافت الوزارة في بيان "نعبر عن قلقنا العميق من الأحداث

الأخيرة في ولاية راخين بميانمار ومن الانتهاكات العنيفة والصادمة التي

تتحملها الروهينجا والأقليات الأخرى".

وتابعت "من الضروري تحميل المسؤولية عن الفظائع لأي فرد أو كيان ارتكبها

بما في ذلك الأطراف غير الحكومية".

وفر مسلمو الروهينجا بأعداد كبيرة من ميانمار منذ أواخر أغسطس جراء

حملة ضارية قام بها الجيش عقب هجمات شنها مسلحون من الروهينجا. ويتهم

السكان الفارون قوات الأمن بالإحراق المتعمد لممتلكاتهم وبالقتل

والاغتصاب.

...( وال )...