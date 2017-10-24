امريكا واليابان وكوريا الجنوبية تحذر من التهديد الكوري الشمالي "غير المسبوق".





سيول 24 اكتوبر 2017 ( وال) - حذر وزراء دفاع الولايات المتحدة

واليابان وكوريا الجنوبية أمس الاثنين من أن برامج تسلح كوريا الشمالية

تشكل "تهديدا غير مسبوق وخطيرا" على أمن بلادهم.

وتعهد وزير الدفاع الاميركي جيمس ماتيس الاثنين ونظيراه الآسيويان

تكثيف الضغوط الدبلوماسية على نظام بيونغ يانغ بالتوازي مع تعزيز تعاونهم

العسكري، وذلك خلال مباحثات أمنية عقدوها في الفيليبين.

وجاء في بيان مشترك اصدره ماتيس ونظيرا الياباني اتسونوري اونوديرا

والكوري الجنوبي سونغ يومغ-موو أن "الوزراء الثلاثة يدينون باشد العبارات

الافعال الكورية الشمالية الاستفزازية المستمرة".

وأضاف البيان أن "الوزراء يدعون كوريا الشمالية للتخلي عن برامجها

النووية والبالستية غير القانونية بصورة كاملة ويمكن التحقق منه ولا عودة

عنها".

وتعهد الوزراء تنفيذ عقوبات الامم المتحدة ضد كوريا الشمالية وتوسيع

نطاق تبادل المعلومات بين دولهم الثلاث.

ويقوم ماتيس بجولة آسيوية تشمل زيارة سيول حيث سيجري مباحثات أمنية

سنوية، وذلك قبيل زيارة مرتقبة للرئيس الاميركي دونالد ترامب الى كوريا

الجنوبية.

يشار إلى أن التوتر على اشده منذ اشهر في شبه الجزيرة الكورية بعد

اجراء بيونغ يانغ سادس تجربة نووية لها وإطلاقها صاروخين بالستيين عابرين

للقارات قال النظام الكوري الشمالي انهما يمكن ان يصلا الى البر

الاميركي.

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