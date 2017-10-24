مدير فرع صندوق الضمان الاجتماعى يتفقد مكاتب الخدمات الضمانية اهرواة وسرت .الثلاثاء ، 24-10-2017 - 08:25:00



سرت 24 اكتوبر 2017 ( وال ) - تفقد مدير فرع صندوق الضمان الاجتماعى
بالمنطقة الوسطى السيد " محمد السائح " سير العمل بمكاتب الخدمات
الضمانية فى بلديات اهرواة وخليج السدرة وسرت .
وقال " السائح " لمراسل وكالة الانباء الليبية بسرت إن الزيارات
الميدانية للمكاتب الخدمية تأتي فى اطار متابعة سير العمل والاطلاع على
المعوقات التى تواجههم والعمل على تدليلها وامكانية توفير متطلباتهم .
وتابع " السائح " اجراءات التعجيل بصرف مرتبات المعاشات الضمانية
لمستحقيها عن شهر نوفمبر .
...(وال سرت)...

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