مدير فرع صندوق الضمان الاجتماعى يتفقد مكاتب الخدمات الضمانية
اهرواة وسرت .
الثلاثاء ، 24- 10- 2017 - 08:25:00
سرت 24 اكتوبر 2017 ( وال ) - تفقد مدير فرع صندوق الضمان الاجتماعى
بالمنطقة الوسطى السيد " محمد السائح " سير العمل بمكاتب الخدمات
الضمانية فى بلديات اهرواة وخليج السدرة وسرت .
وقال " السائح " لمراسل وكالة الانباء الليبية بسرت إن الزيارات
الميدانية للمكاتب الخدمية تأتي فى اطار متابعة سير العمل والاطلاع على
المعوقات التى تواجههم والعمل على تدليلها وامكانية توفير متطلباتهم .
وتابع " السائح " اجراءات التعجيل بصرف مرتبات المعاشات الضمانية
لمستحقيها عن شهر نوفمبر .
...(وال سرت)...