مدير فرع صندوق الضمان الاجتماعى يتفقد مكاتب الخدمات الضمانية اهرواة وسرت .





سرت 24 اكتوبر 2017 ( وال ) - تفقد مدير فرع صندوق الضمان الاجتماعى

بالمنطقة الوسطى السيد " محمد السائح " سير العمل بمكاتب الخدمات

الضمانية فى بلديات اهرواة وخليج السدرة وسرت .

وقال " السائح " لمراسل وكالة الانباء الليبية بسرت إن الزيارات

الميدانية للمكاتب الخدمية تأتي فى اطار متابعة سير العمل والاطلاع على

المعوقات التى تواجههم والعمل على تدليلها وامكانية توفير متطلباتهم .

وتابع " السائح " اجراءات التعجيل بصرف مرتبات المعاشات الضمانية

لمستحقيها عن شهر نوفمبر .

...(وال سرت)...