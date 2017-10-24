افتتاح الاقسام الايوائية للجراحة والباطنة بمستشفى بن سينا التعليمى الطبى بسرت.





سرت 24 اكتوبر 2017 ( وال ) - احتفل بمستشفى بن سينا التعليمى الطبى

بسرت بافتتاح الاقسام الايوائية للجراحة والباطنة بقسميها رجال ونساء

وقسم الاطفال الايوائى و>لك بعد اكتمال مراحل الصيانة والتجهبز واعمال

التوسعة السريرية .

وحضر افتتاح الاقسام الايوائية بالمستشفى الدكتور الاستشارى على

الزرقاء المدير المساعد لمستشفى بن سينا التعليمى بسرت ومدراء إدارات

الشؤون الطبية والخدمات الطبية ورؤوساء الاقسام الطبية الايوائية

بالمستسفى وعدد من الاطباء .

وقال المتحدث الرسمى بالمجلس البلدى سرت لوكالة الانباء الليبية إنه

تم تجهيز اقسام الباطنة والجراحة نساء بمبنى بنك الدم بسعة سريرية 14 لكل

قسم فيما تم تجهيز قسمى الجراحة والباطنة رجال بمبنى قسم الاطفال سابقا

بسعة سريرية 18 للجراحة و14 للباطنة ، إضافة إلى تجهيز قسم الاطفال

الايوائى بمبنى قسم العزل سابقا .

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