المركز الوطني للأرصاد الجوية ينبه عن حدوث تقلبات جوية .



طرابلس 24 أكتوبر 2017 (وال)- نبه المركز الوطني للأرصاد الجوية عن

حدوث تقلبات جوية متوقعة تدريجيا بداية من يوم أمس الاثنين على مناطق

شمال ليبيا .

وأوضح المركز في تنبيه له أمس تحصلت وكالة الانباء على نسخة منه ان

هذه التقلبات ستكون مصحوبة بانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة وسقوط امطار

قد تكون جيدة الى غزيرة خاصة على المناطق الساحلية تصحبها خلايا رعدية

وحبات البرد احيانا، مما يؤدى الى تجمع الامطار في الاماكن المنخفضة

وجريان بعض الاودية المحلية.

وبين المركز ان هذه التقلبات متوقع أن تصحبها ايضا رياح نشطة إلى

قوية على السواحل تصل سرعتها الى 60كم/ساعة، تسبب فى اضطراب حالة البحر

حيث يصل ارتفاع الموج مابين (3-5) متر خاصة على مناطق الساحل الشرقى .

ودعا المركز في تنبيه كافة المواطنين والجهات ذات الاختصاص اخد

الحيطة والحذر.

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