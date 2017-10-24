قوات الاحتلال تجري مناورات وعمليات إنزال جنوب غرب جنين جنين 24- اكتوبر -2017 ( وال ) - نصبت قوات الاحتلال مساء أمس الإثنين، عدة حواجز عسكرية، في محافظة جنين، ونفذت مناورات عسكرية وعملية إنزال للجنود في سهل بلدتي يعبد وعرابة جنوب غرب المدينة.



وذكرت مصادر فلسطينية ، أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري بين

بلدة يعبد ونزلة زيد وقرية كفيرت، ونصبت عدة حواجز عسكرية ونشرت آلياتها

العسكرية، ونفذت عملية إنزال للجنود من طائرة عامودية في منطقة الـ7 جسور

بين بلدتي يعبد وعرابة.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حاجزين عسكريين على مفترق قرية

كفيرت، وشارع جنين- حيفا، غرب جنين، وشرع الجنود بوقف المركبات وتفتيشها

والتدقيق في هويات راكبيها مما أدى الى إعاقة تحركات المواطنين.

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