المؤتمر الوطني لتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية الدستورية لليبيا يعقد فعالياته بمدينة غريان .





غريان 24 أكتوبر 2017 ( وال ) - أعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر

الوطني لتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية الدستورية لليبيا عن انعقاد

مؤتمرهم الأول في مدينة غريان خلال شهر أكتوبر الجاري تحت شعار " ليبيا

لها دستور" وذلك لمناقشة العودة إلى دستور المملكة الليبية .

وحددت اللجنة في بيان لها تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه

يوم الثلاثاء الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر الجاري موعداً للانعقاد

بصالة "الملكة" للمناسبات الاجتماعية بمنطقة تغسات بمدينة غريان .

وكان العديد من الشخصيات الليبية قد نادت خلال الفترة التي أعقبت

التعثر الذي واجه العملية السياسية في ليبيا إلى العودة لدستور المملكة

الليبية وإعادة الملكية الدستورية .

...(وال غريان)...