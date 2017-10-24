المؤتمر الوطني لتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية الدستورية
لليبيا يعقد فعالياته بمدينة غريان .
الثلاثاء ، 24- 10- 2017 - 08:13:00
غريان 24 أكتوبر 2017 ( وال ) - أعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر
الوطني لتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية الدستورية لليبيا عن انعقاد
مؤتمرهم الأول في مدينة غريان خلال شهر أكتوبر الجاري تحت شعار " ليبيا
لها دستور" وذلك لمناقشة العودة إلى دستور المملكة الليبية .
وحددت اللجنة في بيان لها تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه
يوم الثلاثاء الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر الجاري موعداً للانعقاد
بصالة "الملكة" للمناسبات الاجتماعية بمنطقة تغسات بمدينة غريان .
وكان العديد من الشخصيات الليبية قد نادت خلال الفترة التي أعقبت
التعثر الذي واجه العملية السياسية في ليبيا إلى العودة لدستور المملكة
الليبية وإعادة الملكية الدستورية .
...(وال غريان)...