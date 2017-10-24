قوات الاحتلال تعتقل 5 شبان من قباطية جنوب جنين.الثلاثاء ، 24-10-2017 - 08:09:00



جنين 24- اكتوبر -2017 ( وال ) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر
اليوم الثلاثاء، خمسة شبان من بلدة قباطية جنوب جنين.
وذكرت مصادر فلسطينية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت هؤلاء السباب بعد
اقتحامها البلدة ومداهمة منازل ذويهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.
وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال نفذوا عمليات تخريب واسعة داخل المنازل،
كما داهموا منزل المواطن أمين أبو الرب، ومنزل الأسير المحرر علي كميل.
إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية، مقهى في قرية مثلث الشهداء
واعتدت بالضرب على عدد من الشبان.
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