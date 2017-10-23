السراج يستقبل عميد بلدية سوق الجمعة .

طرابلس 23 اكتوبر 2017 (وال) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج اليوم الاثنين بمقر الحكومة بطرابلس عميد وأعضاء المجلس البلدي سوق الجمعة الذي قدم له احتياجات البلدية والمصاعب التي تواجه مرافقها والحاجة الى الحصول على دعم لانشاء مرافق جديدة تحتاجها البلدية .



وتركز البحث خلال المقابلة على استعراض مشاكل الإمداد المائي وتصريف مياه الأمطار والصرف الصحي في منطقة عرادة.



وأمكانية إنشاء ثلاثة مراكز صحية، وتخصيص مبنى للعيادات المجمعة وصيانة المراكز الصحية بوجه عام، وصيانة مدرسة الأحرار في محلة المرغني ومواقع خاصة برياض الأطفال ومراكز ثقافية والاهتمام بالحدائق والمسطحات الخضراء.





وأكد السراج إن حكومة الوفاق الوطني تحاول حلحلة الأمور بطريقة متوازنة بين البلديات في جميع مناطق ليبيا وفقًا للأولويات، وحسب الإمكانيات المتوفرة .

وكان رئيس المجلس الرئاسي قد قام خلال هذا الاسبوع بزيارات الى اوباري وغريان واستقبل عدد من الوفود من انحاء ليبيا للوقوف على احتياجات المدن ومحاولة حلحلحة المشاكل وتذليل الصعوبات التي تواجه المواطنين خاصة في المجال الخدمي .

(وال)

