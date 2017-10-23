إعادة انتخاب السقوطري رئيسا لنادي السويحلي.





طرابلس 23 أكتوبر 2017 (وال )- أسفرت انتخابات مجلس إدارة نادي

السويحلي عن إعادة انتخاب "محمود السقوطري" رئيسا للمجلس، و"صلاح الدين

الجالي" رئيسا للجمعية العمومية بالتزكية.

وبدأت أمس الأحد العملية الانتخابية بنادي السويحلي على مستوى المجلس

التنفيذي والجمعية العمومية، تحت إشراف مجلس الرياضة بمصراتة، علمًا بأن

أحدا لم ينافس قائمة السقوطري وكذلك الأمر في انتخابات الجمعية العمومية.

عدد الأصوات التي شاركت في العملية الانتخابية 109 أصوات، احتسبت منها

107 أصوات صحيحة.

وضمت قائمة مجلس إدارة النادي محمود محمد السقوطري رئيسا، وبشير أحمد

المصلي نائبا، وهيثم عمر الفيتوري أمينا للصندوق، والأعضاء علي رمضان

وعثمان القن وإيهاب البيرة وأحمد أبورخيص.

وعلى مستوى قائمة الجمعية العمومية ضمت صلاح الدين أحمد الجالي أمين

الجمعية، وعبدالله جبريل عضوا ومقررا وعلي محمد سليمان عضوا.

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