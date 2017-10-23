الاتحاد المصراتي مع الترسانة وأهلي طرابلس مع الخمس في الدوري الممتاز.





طرابلس 23 أكتوبر 2017 (وال)- تتواصل مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم

هذا الأسبوع بإقامة مباراتين بالمجموعتين الثالثة والرابعة غدا

الثلاثاء.

يلتقي في المباراة الأولى الاتحاد المصراتي مع الترسانة على أرضية

ملعب مصراتة بقيادة الحكم فوزي المنير والمساعدين وحيد الجحاوي وإبراهيم

محمد والحكم الرابع عبدالحميد قشيرة والمراقب ناصر المهدي.

فريق الاتحاد المصراتي يدخل هذه المباراة وفي رصيده نقطتان من أربع

مباريات والترسانة ثلاث نقاط.

ويشهد ملعب ترهونه قمة مرتقبة بين المتصدرين أهلي طرابلس والخمس بإدارة

الدولي محمد رجب والمساعدين عصام الترهوني ومحمد القداري والحكم الرابع

محمد امبيص والمراقب خالد عدال.

يدخل أهلي طرابلس هذه المبارة برصيد 10 نقاط من أربع مباريات والخمس

برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات.

وتقام الأربعاء مباراة واحده تجمع الأولمبي مع السويحلي على ملعب

الزاوية بإدارة الحكم معتز الشلماني والمساعدين خالد بالخير وداود لاغا

والحكم الرابع عبدالباري القمودي والمراقب حسين العارف.

الأولمبي برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، والسويحلي برصيد 12 نقطة من أربع

مباريات أيضا.

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