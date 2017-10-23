فريق التحدي يفوز على شباب الجبل ويتأهل للدور الرباعي.





طرابلس 23 أكتوبر 2017 (وال)- فاز فريق التحدي مساء اليوم على فريق

شباب الجبل بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بملعب بنينا ضمن

منافسات المجموعة الثانية.

وبهذا الفوز ضمن التحدي التأهل للرباعي المؤهل للبطولة الإفريقية، بغض

النظر عن نتيجة مباراته المقبلة أمام النصر، حيث جمع التحدي 15 نقطة من

خمس مباريات، وتجمد رصيد شباب الجبل عند 6 نقاط.

افتتح شباب الجبل التهديف عن طريق اللاعب وسام أبوكتيف في الدقيقة 12

من عمر الشوط الأول الذي شهد إهدار التحدي عددا من الفرص.

وفي الشوط الثاني، تمكن مهاجم التحدي عامر التاروغي من تسجيل هدف

التعادل في الدقيقة 57، وأضاف زميله البديل طه الشريف الهدف الثاني في

الدقيقة 71 لتنتهي المباراة بفوز مستحق للتحدي بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وبهذا الفوز يتصدر فريق التحدي ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد 15

نقطة، فيما توقف رصيد شباب الجبل عند 6 نقاط.