ارتفاع نسبة تلوث الهواء بنيودلهي .





نيودلهي 23 اكتوبر 2017 (وال) - لقي أكثر من 5 ر 2 مليون هندي حتفهم

من أصل نحو تسعة ملايين حالة وفاة في جميع أنحاء العالم خلال سنة 2015

بسبب الظروف الصحية الناجمة عن الارتفاع الكبير في نسبة تلوث الهواء.

وأفادت دراسة علمية، نشرت مؤخرا في دورية "لانسيت" الطبية الدولية، بأن

أكثر من 5 ر 2 مليون هندي لقوا حتفهم من أصل نحو تسعة ملايين حالة وفاة

في جميع أنحاء العالم خلال سنة 2015 بسبب الظروف الصحية الناجمة عن

الارتفاع المهول في نسبة تلوث الهواء.

وأفاد المجلس المركزي لمراقبة التلوث في الهند أن نسبة تلوث الهواء

مازالت "سيئة للغاية" في سائر أنحاء نيودلهي .

وأوضح المجلس، في بيان أوردته وسائل إعلام محلية أن جودة الهواء سجلت

مستويات تلوث خطيرة في معظم مناطق نيودلهي، جراء التأثيرات الناجمة عن

الاستعمال المكثف للمفرقعات والألعاب والشهب النارية .

وأضافت الهيئة البيئية أن البيانات التي سجلتها محطات الرصد في مختلف

أحياء نيودلهي أفادت بأن نوعية الهواء عرفت "تدهورا ملحوظا"، مشيرة إلى

أنه "يبدو أن الحظر المفروض على بيع المفرقعات والألعاب النارية لم يحقق

الكثير من الفائدة لعاصمة الهند ، إذ أن مستويات التلوث التي سجلت مماثلة

للسنة الفارطة".

وكانت المحكمة العليا في الهند أصدرت، في التاسع أكتوبر الجاري، قرارا

يتم بموجبه فرض حظر مؤقت على بيع المفرقعات والألعاب النارية في ولاية

العاصمة نيودلهي وضواحيها وذلك بسبب المخاوف من الدخان والتلوث البيئي

الناجم عن تلك المواد خلال الاحتفالات، وتأثيراتها السلبية على البيئة

والمجال الأخضر.