اجتماع بهيئة الموارد المائية يبحث إعادة تشغيل حقول الآبار لتغذية الأحياء السكنية بطرابلس.





طرابلس 23 أكتوبر 2017 ( وال )- عقد رئيس الهيئة العامة للموارد المائية

ناجي عبد الرحمن مساء أمس اجتماع تشاوري ؛ ضم من المسئولين بالقطاع ورئيس

مجلس الإدارة لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وعضو لجنة الأزمة

بطرابلس الكبرى.

وخصص الاجتماع الذي تم بديوان الهيئة بطرابلس حول إعادة تفعيل وتشغيل

حقول الآبار وآبار التقسيمات لتغذية مختلف الأحياء السكنية بمدينة طرابلس

الكبرى في حالات انقطاع المياه من منظومة النهر الصناعي.

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