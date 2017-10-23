جهاز النهر الصناعي يعلن إنتهاء أعمال الصيانة بمحطة الشويرف بمنظومة الحساونة ـ سهل الجفارة.





طرابلس 23 أكتوبر 2017 ( وال )- أعلن جهاز تنفيذ وادارة النهر الصناعي

عن إنتهاء أعمال الصيانة بمحطة الشويرف بمنظومة الحساونة ـ سهل الجفارة

وفقا للخطة المبرمجة.

وأوضح الجهاز في بيان له ان الفرق الفنية انجزت أغلب اعمال الصيانة

المبرمجة قبل انتهاء الوقت المحدد لها رغم الظروف الطارئة الخارجة عن

ارادة الجهاز، مؤكدا أن أعمال الصيانة المتبقية لا تمنع من البدء في

عمليات التشغيل لضخ المياه الى المدن.

ونبه الجهاز إلى عدم قدرته على إعادة ضخ المياه في الوقت الحالي بالرغم

من انتهاء اعمال الصيانة لأسباب خارجة عن ارادته والمتمثلة في مطالب خاصة

لبعض الجهات وانه لاعلاقة له بهذه المطالب بحسب البيان.

ونوه جهاز النهر الصناعي بضرورة توفر الظروف الآمنة والمستقرة التي

تمكن فرق التشغيل والصيانة من أداء اعمالها لإعادة تشغيل المنظومة لتغذية

المدن بالمياه.

وأكد في هذا الخصوص بأن المياه حق شرعي للجميع ، وأن الجهاز يضعه من

ضمن أولوياته رغم التحديات والصعوبات القاهرة التي تواجه منذ سنوات.

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