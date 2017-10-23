وزير الدفاع الفيليبيني يعلن انتهاء خمسة اشهر من المعارك في مراوي .





مانيلا 23 اكتوبر 2017 ( وال ) - اعلن وزير الدفاع الفيليبيني " دلفين

لورنزانا " اليوم الاثنين انتهاء خمسة اشهر من المعارك ضد تنظيم الدولة

الاسلامية في جنوب الفيليبين .

ونقلت مصادر اعلامية عن " لورنزانا " في تصريحات صحفية على هامش

اجتماع امني اقليمي في مدينة كلارك بشمال الفيليبين ( نعلن انتهاء كل

العمليات القتالية في " مراوي" ، حيث قتل اكثر من الف شخص في المواجهات )

.

وأضاف أنه لم يعد هناك ناشطون يقاومون هناك بعد معركة طاحنة اخيرة عثر

بعدها على 42 جثة ، ويعرف هؤلاء الناشطون محليا باسم "جماعة ماووتي".

وقال الوزير الفيليبينيإن هؤلاء هم آخر مجموعة من المتطرفين الماووتي

وضبطوا في مبنى واحد لذلك جرى تبادل لاطلاق النار للقضاء عليهم"، وانهم

"جميعهم ارهابيون يقاتلون الجنود"، وقد تم العثور على كل الرهائن .

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