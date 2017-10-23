رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يتسلم اوراق اعتماد السفير الاسباني الجديد في ليبيا .



طرابلس 23 اكتوبر 2017 (وال)- تسلم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني فائز السراج اليوم الاثنين اوراق اعتماد سفير اسبانيا الجديد في

ليبيا " فرانسيسكو دي ميغيل " .

وجرت مراسم تسليم اوراق الاعتماد بمقر رئاسة الحكومة بطرابلس بحضور وزير

الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة .

وقدم السفير الاسباني اوراق اعتماده بكلمة نقل في مستهلها تحيات ملك

اسبانيا " فيليب السادس " والشعب الاسباني لرئيس المجلس الرئاسي والشعب

الليبي وتمنياته لليبيا بالامن والاستقرار والرقي .

وجدد السفير الاسباني في كلمته دعم بلاده لجكومة الوفاق الوطني وللجهود التي يبذلها رئيس المجلس لتحقيق الاستقرار في ليبيا .

واكد السفير تطلع اسبانيا لتطوير التعاون الثنائي مع ليبيا في المجالات كافة .



وعبر السفير الاسباني عن تطلعه للقيام بمهامه في تعزيز العلاقات

الثنائية بين البلدين خاصة وانه يعرف ليبيا وسبق له العمل فيها سفيرا

لبلاده .

وحمل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج السفير

الاسباني نقل تحياته والشعب الليبي للملك فيليب السادس وللشعب الاسباني ،مثمنا موقف المملكة الصديقة الداعم لحكومة الوفاق الوطني ولمسار الوافق في ليبيا .

،واكد السراج للسفير انه سيجد كل تعاون من الجهات الرسمية في ليبيا لدعم وتعزيز

التعاون الثنائي على الاصعدة كافة .

وكان مجلس الوزراء الاسباني قد صادق على المرسوم الملكي الذي عين بموجبه

" فرانسيسكو دي ميجيل " سفيرا لاسبانيا في ليبيا خلفا " لخوسيه انطونيو

بوردالو" .

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