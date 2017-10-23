شركة " ليبيانا " للهاتف المحمول تطلق حملتها الخيرية الجديدة بمناسبة العودة للمدارس .









طرابلس 23 أكتوبر 2017 ( وال )- أطلقت شركة " ليبيانا " للهاتف

المحمول حملتها الخيرية الجديدة تحت شعار " معاك يا بطل " ، وذلك

إيداناً ببدء العام الدراسي الجديد ومساهمة منها في دفع جيل الطلاب نحو

درب العلم والتعلم يدأً بيد مع ولي الأمر .

وحملة " معاك يابطل " التي تتم بإدارة وإشراف فريق " ليبيانا " العطاء

وفقاً لما نشرته صحيفة " الرياضة الليبية في خدمة الوطن " في عددها

الأخير هو برنامج يكفل للطالب حصوله على حقيبة بموذجية تحوي مستلزمات

اليوم الدراسي كافة بما فيها من ملاحق كالكراسات والأدوات الهندسية

وحافظة الطعام الخاصة .

وقد صممت الحقائب بشكل جميل ومريح وبألوان جذابة ومميزة تناسب كلا

الجنسين من طلاب وطالبات مرحلتي التعليم الأساسي والإعدادي .

وتأتي هذه العطاءات المجانية من قبل شركة " ليبيانا " بدافع الإحساس

الوطني بالمسؤولية تجاه جيل المستقبل من أبنائها الطلبة ، خاصة في هذه

الفترة الحرجة اقتصادياً ، وحرص الشركة على المشاركة الإجتماعية من خلال

سعيها الدؤوب على تفعيل دورها الإنساني في عدة مناسبات من أجل الإرتقاء

بحال المواطن الليبي في كل ربوع ليبيا ومحاولة داعمة ولو بالقليل .

وتشمل هذه الحملة استهداف 4000 طالب وطالبة على مستوى ليبيا ، ويتم

توزيعها عن طريق إدارة فروع الشركة بالمنطقة الشرقية والوسطى والجنوبية

والغربية ، ومن خلال الإخصائيين الاجتماعيين بالمدارس المستهدفة ، اضافة

إلى بعض المخيمات .. حيث تم توزيع الحقائب على الطلاب القاطنين بمخيم "

غوط الرمان " بطرابلس ، اضافة إلى توزيع هذه الحقائب على بعض المدن

بالجبل الغربي وكذلك جنوب ليبيا مثل مدن غات والعوينات .. حيث تم تخصيص

عدد " 200 " حقيبة متكاملة للجنوب وأكثر من " 150 " حقيبة لمنطقة

العوينات اللتان شملتهما الحملة بشكل إستثنائي .وتعد هذه الحملة هي الثالثة على مدار ثلاث سنوات التي تنفذها شركة "

ليبيانا " للهاتف المحمول .



( وال )