شركة " ليبيانا " للهاتف المحمول تطلق
حملتها الخيرية الجديدة بمناسبة العودة للمدارس .
الإثنين ، 23- 10- 2017 - 13:01:00
طرابلس 23 أكتوبر 2017 ( وال )- أطلقت شركة " ليبيانا " للهاتف
المحمول حملتها الخيرية الجديدة تحت شعار " معاك يا بطل " ، وذلك
إيداناً ببدء العام الدراسي الجديد ومساهمة منها في دفع جيل الطلاب نحو
درب العلم والتعلم يدأً بيد مع ولي الأمر .
وحملة " معاك يابطل " التي تتم بإدارة وإشراف فريق " ليبيانا " العطاء
وفقاً لما نشرته صحيفة " الرياضة الليبية في خدمة الوطن " في عددها
الأخير هو برنامج يكفل للطالب حصوله على حقيبة بموذجية تحوي مستلزمات
اليوم الدراسي كافة بما فيها من ملاحق كالكراسات والأدوات الهندسية
وحافظة الطعام الخاصة .
وقد صممت الحقائب بشكل جميل ومريح وبألوان جذابة ومميزة تناسب كلا
الجنسين من طلاب وطالبات مرحلتي التعليم الأساسي والإعدادي .
وتأتي هذه العطاءات المجانية من قبل شركة " ليبيانا " بدافع الإحساس
الوطني بالمسؤولية تجاه جيل المستقبل من أبنائها الطلبة ، خاصة في هذه
الفترة الحرجة اقتصادياً ، وحرص الشركة على المشاركة الإجتماعية من خلال
سعيها الدؤوب على تفعيل دورها الإنساني في عدة مناسبات من أجل الإرتقاء
بحال المواطن الليبي في كل ربوع ليبيا ومحاولة داعمة ولو بالقليل .
وتشمل هذه الحملة استهداف 4000 طالب وطالبة على مستوى ليبيا ، ويتم
توزيعها عن طريق إدارة فروع الشركة بالمنطقة الشرقية والوسطى والجنوبية
والغربية ، ومن خلال الإخصائيين الاجتماعيين بالمدارس المستهدفة ، اضافة
إلى بعض المخيمات .. حيث تم توزيع الحقائب على الطلاب القاطنين بمخيم "
غوط الرمان " بطرابلس ، اضافة إلى توزيع هذه الحقائب على بعض المدن
بالجبل الغربي وكذلك جنوب ليبيا مثل مدن غات والعوينات .. حيث تم تخصيص
عدد " 200 " حقيبة متكاملة للجنوب وأكثر من " 150 " حقيبة لمنطقة
العوينات اللتان شملتهما الحملة بشكل إستثنائي .وتعد هذه الحملة هي الثالثة على مدار ثلاث سنوات التي تنفذها شركة "
ليبيانا " للهاتف المحمول .
( وال )