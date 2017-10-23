اعتماد وإعلان نتائج امتحانات الدور الثاني للشهادتين الاعدادية والثانوية سيكون غد الثلاثاء طرابلس 23 أكتوبر 2017 ( وال )- أكد وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام "عادل جمعة" امس أن اعتماد وإعلان نتائج امتحانات الدور الثاني لشها



وأوضح "جمعة"، بانه كان من المقرر اعتماد النتيجة اليوم الاحد، لكن قرار

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إعتبار اليوم الأحد إجازة رسمية عطل ذلك.

وجدد وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام "عادل جمعة"

تمنياته لجميع الطلاب والطالبات بالتوفيق والسداد