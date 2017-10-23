وزارة المالية : إيقاف أكثر من ( 100 ) ألف من مزدوجي الوظائف .







طرابلس 23 أكتوبر 2017 ( وال )- أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق

الوطني إيقاف أكثر من ( 100 ) ألف رقم وطني من مزدوجي الوظائف ، مبيّنة

أن الازدواجية فيها تبدأ بوظفتيْن وتصل إلى ثمانية وظائف .

وكشفت وزارة المالية في المرحلة الأولى من تقرير وحدة عمل منظومة

المرتبات بالرقم الوطني وفقاً لما أوردته إحدى القنوات الفضائية المحلية

عن إيقاف أكثر من 1700 رقم وطني لأشخاص تحت السن القانونية ، فضلاً عن (

15 ) ألفاً من كبار السن والمتقاعدين .

وأكد التقرير ، أن منظومة الرقم الوطني وفرت قرابة ( 5 ) مليارات

دينار سنوياً من بند المرتبات ، مشيراً إلى أن نسبة الانجاز فيها بلغت 85

% .

ويأتي ذلك في انتظار إدخال باقي بيانات الذين لم يلتزموا بإحضار

الرقم الوطني وهو ما يسهم في تخفيض بند المرتبات وتطوير المنظومة ببطاقات

مالية لموظفي الدولة وربطها بالمصارف .



( وال )