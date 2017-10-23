قتيلان جراء اعصار ضرب اليابان .







طوكيو 23 اكتوبر 2017 ( وال ) - تسبب اعصار قوي ضرب اليابان اليوم

الاثنين فيمقتل شخصين وفقدان اثنين آخرين وجرح العشرات لدى توجهه شمالا

على طول سواحل المحيط الهادئ، بعد تقاطر الملايين الى مراكز الاقتراع

للمشاركة في الانتخابات التشريعية.

وطلبت السلطات اليابانية من آلاف المقيمين في المناطق الساحلية او

بالقرب من الانهر اخلاء منازلهم والتوجه الى الملاجئ تحسبا للاعصار "لان"

الذي ضرب فجر الاثنين طوكيو والمناطق المحيطة والذي وُصف بانه "كبير جدا

وقوي جدا"، بحسب وكالة الارصاد الجوية.

والاعصار الذي ادى الى هطول امطار غزيرة في مناطق واسعة من البلاد

خلال نهاية الاسبوع، كان مصحوبا برياح عاتية بلغت سرعتها 162 كيلومترا في

الساعة، بحسب الوكالة.

واوقفت سكك الحديد بعض قطاراتها في ضواحي طوكيو فجر الاثنين والغت بعض

رحلات القطار السريع في شمال اليابان بعد ان ادى انقطاع التيار الكهربائي

الى محاصرة ركاب في وسط البلاد.

كما تم الغاء قرابة 300 رحلة طيران مقررة اليوم ةالاثنين بحسب

تلفزيون "ان اتش كي"، بعدما اجبرت الرياح العاتية الاحد سلطات الملاحة

الجوية على تأجيل 500 رحلة جوية.

كذلك الغي عدد من رحلات العبارات في غرب اليابان وسط تحذير وكالة

الارصاد الجوية من امواج عاتية وانهيارات ارضية وفيضانات في مختلف مناطق

الارخبيل.

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