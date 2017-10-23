منظمة الصحة العالمية تلغي تعيين رئيس زيمبابوي سفيرا للنوايا الحسنة.







باريس 23 اكتوبر 2017 ( وال) - أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

" تيدروس ادهانوم غيبريسوس" أمس الاحد الغاء تعيين رئيس زيمبابوي سفيرا

للنوايا الحسنة حرصا على مصلحة الوكالة الأممية وفي محاولة لانهاء الجدل

الذي اثاره التعيين.

وقال " تيدروس" في بيان "في الايام الاخيرة فكرت في قرار تعيين

فخامة الرئيس روبرت موغابي سفيرا للنوايا الحسنة لدى منظمة الصحة

العالمية " للأمراض غير المعدية " في افريقيا، وقررت ان الغي ذلك".

واضاف تيدروس، وهو اول افريقي يتولى هذا المنصب في يوليو، انه

"استمع بعناية" الى الاصوات المنتقدة كما تشاور مع حكومة زيمبابوي.

وقال "توصلنا الى خلاصة ان هذا القرار يخدم مصالح منظمة الصحة العالمية

بشكل افضل".

واثار التعيين هذا الاسبوع غضب ناشطين يصرون على ان نظام الصحة في

زيمبابوي كغيره من الخدمات العامة، انهار في عهد النظام الاستبدادي

لموغابي. كما نددت الولايات المتحدة وبريطانيا بتعيينه.

وكان " تيدروس " اعلن في الاوروغواي تعيين" موغابي " سفيرا للنوايا

الحسنة للمنظمة مشيدا بزيمبابوي "الدولة التي تضع التغطية الصحية الشاملة

وتعزيز القطاع الصحي في صميم سياستها المتمثلة في ضمان الرعاية الصحية

للجميع.

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