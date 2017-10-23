تعزيز حقوق المرأة والمساواة في الحصول على الجنسية في الوطن العربي .





القاهرة 23 أكتوبر 2017 (وال) -عقدت جامعة الدول العربية (قطاع الشؤون

الاجتماعية - إدارة المرأة والأسرة والطفولة) بالتعاون والتنسيق مع

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة

للطفولة (اليونيسيف) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والحملة العالمية من أجل

الحقوق المتساوية للجنسية، مؤتمراً رفيع المستوى تحت عنوان " المؤتمر

العربي حول الممارسات الجيدة والفرص الإقليمية لتعزيز حقوق المرأة

والمساواة في الحصول على الجنسية " .

وركز المؤتمر الذي عقد مؤخراً بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية

بالقاهرة على الجهود السابقة المبذولة لتحقيق الإصلاحات الوطنية لتعزيز

تلك الإصلاحات الإيجابية وتيسير تبادل الممارسات الجيدة والرسائل

والاستراتيجيات السابقة .



ولتعزيز حقوق المرأة والمساواة في الحصول على الجنسية في الوطن العربي

لكل فرد حق التمتع بجنسية ما ، ولا يجوز، تعسُّفًا، حرمان أي شخص من

جنسيته ولا من حقِّه في تغيير جنسيته ، وذلك تطبيقاً للمادة 15 من

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . وفي إطار الحملة العالمية والتي تهدف إلى وضع حدّ لمشكلة انعدام

الجنسية وضمان الحقوق المتساوية للجنسين في هذ الشأن .

وطبقا لتقارير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هناك أكثر من 10

ملايين شخص من عديمي الجنسية في جميع انحاء العالم، ويقصد بعديم الجنسية

" أي شخص لا تعتبره أي دولة مواطناً بمقتضى تشريعها ".

وافتقارهم للجنسية لا يعني فقط افتقارهم لوثيقة أو وضع قانوني فحسب بل

يمثل حرمانهم من الحقوق الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والعمل

وحرية التنقل ويصبح التمييز وسوء المعاملة خطر قائم وملازم للأشخاص عديمي

الجنسية .



( وال )