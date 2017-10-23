اعتماد الكلية الليبية للعلوم النفطية كأول
كلية هندسة نفطية "خاصة" تمنح درجة البكالوريوس في مجال هندسة النفط .
الإثنين ، 23- 10- 2017 - 11:02:00
بنغازى 23 أكتوبر 2017 (وال)- استلمت إدارة الكلية الليبية للعلوم
النفطية شهادة الإعتماد من مكتب ضمان الجودة واعتماد المؤسسات التعليمية
بقطاع التعليم العالي كأول كلية هندسة نفطية "خاصة" تمنح درجة
البكالوريوس في مجال هندسة النفط .
وستقيم إدارة الكلية احتفالية بهذه المناسبة نهاية الأسبوع الجارى كما
سيتم نشر إعلانات قبول الطلبة الجدد للعام الدراسي 2017/2018 . م .
يذكر أن الكلية الليبية للعلوم النفطية تقع بمدينة بنغازي بمنطقة
الفويهات بحي بالعون .
(وال - بنغازى )