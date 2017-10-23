اعتماد الكلية الليبية للعلوم النفطية كأول كلية هندسة نفطية "خاصة" تمنح درجة البكالوريوس في مجال هندسة النفط .







بنغازى 23 أكتوبر 2017 (وال)- استلمت إدارة الكلية الليبية للعلوم

النفطية شهادة الإعتماد من مكتب ضمان الجودة واعتماد المؤسسات التعليمية

بقطاع التعليم العالي كأول كلية هندسة نفطية "خاصة" تمنح درجة

البكالوريوس في مجال هندسة النفط .

وستقيم إدارة الكلية احتفالية بهذه المناسبة نهاية الأسبوع الجارى كما

سيتم نشر إعلانات قبول الطلبة الجدد للعام الدراسي 2017/2018 . م .

يذكر أن الكلية الليبية للعلوم النفطية تقع بمدينة بنغازي بمنطقة

الفويهات بحي بالعون .



(وال - بنغازى )