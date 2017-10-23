نشرة الامطار المتوقعة خلال الثلاثة الأيام القادمة .الإثنين ، 23-10-2017 - 10:54:00



طرابلس 23 أكتوبر 2017 (وال)- نشرة الامطار المتوقعة خلال
الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الاثنين ، وفقاً للنشرة
الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .
ملخص عام ..
سقوط أمطار متفرقة على شمال ليبيا والتي تكون بكميات جيدة على بعض
المناطق تصحبها سحب رعدية .
المناطق الممتدة من راس اجدير الى طرابلس-سهل الجفارة-الجبل
الغربي-ترهونة-مسلاته-الخمس-زليطن-مصراته-بنى وليد-سرت. سقوط امطار
متفرقة وتكون بكميات جيده على بعض المناطق تصحبها خلايا من السحب
الرعدية.
بن جواد- السدره -راس لانوف- البريقه -اجدابيا-الزويتينه- قمينس-
بنغازى -الجبل الأخضر - درنة - طبرق سقوط امطار متفرقة وتكون بكميات
جيده على بعض المناطق تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

... وال ...

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