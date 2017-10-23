نشرة الامطار المتوقعة خلال الثلاثة الأيام القادمة .





طرابلس 23 أكتوبر 2017 (وال)- نشرة الامطار المتوقعة خلال

الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الاثنين ، وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .

ملخص عام ..

سقوط أمطار متفرقة على شمال ليبيا والتي تكون بكميات جيدة على بعض

المناطق تصحبها سحب رعدية .

المناطق الممتدة من راس اجدير الى طرابلس-سهل الجفارة-الجبل

الغربي-ترهونة-مسلاته-الخمس-زليطن-مصراته-بنى وليد-سرت. سقوط امطار

متفرقة وتكون بكميات جيده على بعض المناطق تصحبها خلايا من السحب

الرعدية.

بن جواد- السدره -راس لانوف- البريقه -اجدابيا-الزويتينه- قمينس-

بنغازى -الجبل الأخضر - درنة - طبرق سقوط امطار متفرقة وتكون بكميات

جيده على بعض المناطق تصحبها خلايا من السحب الرعدية.



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