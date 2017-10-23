الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .





طرابلس 23 أكتوبر 2017 (وال)- الأحوال الجوية المتوقعة على

ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الاثنين ، وفقاً

للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .

ملخص عام

سقوط أمطار متفرقة على شمال ليبيا والتي تكون بكميات جيدة على

بعض المناطق تصحبها سحب رعدية مع انخفاض في درجات الحرارة بينما يكون

الطقس مستقر على أغلب مناطق الجنوب.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

السماء مغطاة جزئيا إلى كليا بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة تكون

بكميات جيدة على بعض المناطق تصحبها خلايا من السحب الرعدية والرياح

شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة وباردة نسبيا ودرجات الحرارة القصوى

تتـراوح مـابين (22-27 ) درجة مئوية وتسجل مـابين (17-21 ) درجة على

المناطق الجبلية.

بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع سقوط امطار متفرقة

وتكون جيدة على بعض المناطق تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا

والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط يوم الغد على بعض

المناطق الساحلية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (23-29) درجة مئوية

وتسجل انخفاض يوم الغد . .

الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب بينما تتكاثر السحب احيانا ًعلى

غدامس - الحمادة ومناطق الجفرة والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية

خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (24-29)

درجة مئوية وتسجل انخفاض بسيط يوم الغد.

لكفرة - تازربو - السرير

السماء صافية والرياح شمالية شرقية الى متغيرة الاتجاه سرعتها بين

الخفيفة والمعتدلة ودرجات الحــرارة القصوى تتراوح مابين (27-31) درجة

مئوية.

... وال ..