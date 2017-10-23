إندونيسيا تطلب توضحا امريكيا لمنع قائد جيشها من السفر إلى الولايات المتحدة الامريكية .





جاكرتا 23 اكتوبر 2017 ( وال ) - طلبت إندونيسيا اليوم الاثنين توضيحا

امريكيا لسبب منع قائد جيشها من السفر إلى الولايات المتحدة على الرغم من

أنه يحمل تأشيرة سفر كما كانت الزيارة تلبية لدعوة رسمية أمريكية .

وقالت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرسودي للصحفيين بعد

اجتماعها بنائب السفير الأمريكي في جاكرتا يوم الاثنين "أوضحنا أننا ما

زلنا في انتظار إيضاح وتفسير سبب حدوث هذا".

وأضافت "هناك حاجة ملحة وأوضحنا لهم هذا" مشيرة إلى أن المسؤولين

الأمريكيين "يحاولون التنسيق مع السلطات المعنية في الولايات المتحدة

لمعرفة ماذا حدث بالفعل".

وكان قائد القوات المسلحة الإندونيسية " جاتوت نورمانتيو" قد منع

من ركوب طائرة لشركة طيران الإمارات في طريقها للولايات المتحدة أمس

السبت بعد أن تلقى دعوة لحضور مؤتمر من الجنرال جوزيف دانفورد رئيس هيئة

الأركان المشتركة الأمريكية.

ولم يصدر تعليق حتى الآن عن السفارة الأمريكية في جاكرتا.

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