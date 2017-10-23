ارتفاع اسعارالنفط نتيجة تراجع الإمدادات وقوة الطلب.





سنغافورة 23 اكتوبر 3017 ( وال ) - ارتفعت أسعارالنفط اليوم

الاثنين بسبب مخاوف متعلقة بالإمدادات في الشرق الأوسط وفي ظل مؤشرات

جديدة على تقلص الفجوة بين العرض والطلب في السوق الأمريكية في حين يواصل

الطلب الآسيوي الصعود.

وسجل خام القياس العالمي مزيج برنت 57.87 دولار للبرميل بحلول

الساعة 0622 بتوقيت جرينتش بزيادة 12 سنتا أو ما يوازي 0.21 في المئة عن

سعر آخر إغلاق.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52.04 دولار للبرميل مرتفعا 20

سنتا بما يعادل 0.39 في المئة.

وقال وليام أولولين المحلل في ريفكين سيكيورتيز "أسعار النفط مستقرة فوق

50 دولارا لأن التعطل المحتمل للإمدادات في إقليم كردستان العراق يدعم

الأسعار".

وأضاف "الإنتاج الأمريكي تأثر في الآونة الأخيرة بإعصار للمرة

الثانية في شهرين وعدد منصات الحفر الأمريكية تراجع للأسبوع الثالث علي

التوالي".

وذكرت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز يوم الجمعة أن عدد منصات الحفر

النفطية الأمريكية نزل بواقع سبع منصات إلى 736 منصة في الأسبوع المنتهي

في 20 أكتوبر تشرين الاول وهو الأقل منذ يونيو .



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