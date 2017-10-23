السراج بستقبل وفدا كبيرا من شيوخ وأعيان قبائل العبيدات وعمداء بلديات طبرق والأبرق وأم الرزم.





تونس 23 اكتوبر 2017 ( وال ) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني " فائز السراج " أمس الأحد بمقر إقامته في تونس وفدا كبير

من شيوخ وأعيان وشباب قبيلة العبيدات وعمداء بلديات طبرق والأبرق وأم

الرزم في إطار اللقاءات التي يجريها مع الفعاليات الاجتماعية بمناطق

ليبيا المختلفة.

وفي مستهل هذا اللقاء رحب " السراج " بأعضاء الوفد معبرا عن

سعادته بلقائهم ممثلين لأحد أكبر القبائل الليبية والتي تمتلك تاريخا

يزخر بالعطاء للوطن جهادا ضد المستعمر على مر العصور ومشاركة فعالة في

مراحل البناء .

ووفقا للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس فقد جرى خلال اللقاء حوار

بين الرئيس وأعضاء الوفد أتسم بالصراحة والروح الايجابية ، حيث أطلعهم

على أخر مستجدات الوضع السياسي ، مؤكدا بأن الانقسام السياسي ألقى بظلاله

على مؤسسات الدولة بل وطال النسيج الاجتماعي الذي نحرص كل الحرص على أن

يظل متماسكا كما عايشناه وكما هو على مر تاريخنا .

وقال " السراج " " إنه تجنب وحكومة الوفاق الوطني الدخول في أي

صراع وسعينا للقاء مع الجميع حتى مع الأطراف التي ناصبتنا العداء دون

مبرر".

واضاف رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني كل ما يشغلنا

هو توحيد الصف وتوحيد المؤسسات وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية فالتحديات

الأمنية كبيرة تتمثل في الإرهاب والهجرة غير الشرعية وأمن الحدود وغير

ذلك من التحديات.

وتحدث الرئيس عن سعيه لحل المختنقات في بلديات ليبيا جميعها دون

استثناء مؤكدا على ضرورة أن يكون هناك عدالة اجتماعية ووان يكون هناك

عدالة وتوازنا في تقديم الخدمات وتنفيذ مشاريع التنمية بين كافة مناطق

ليبيا . وقال رئيس المجلس الرئاسي ان الظرف الحالي قد لا يسمح بإيجاد

حلول لكافة المشاكل لكننا بالمتوفر نستطيع حل العديد من الأزمات ذات

الصبغة الضرورية والعاجلة .

وقال السراج " انه يجب العمل على مسارين مترافقين ، تقديم الخدمات

العاجلة التي لا تنتظر والمضي في استكمال المشاريع التي تحتاج إلى وقت

أطول وإمكانيات أكبر .

ودعا السراج عمداء البلديات ان يحددوا بشكل واضح ودقيق الاحتياجات

العاجلة والتقديرات المالية لها ، وناقش سيادته كل ما طرحه الوفد من

مختنقات في مجالات المياه والصحة والمواصلات وما يخص شركة النظافة

والتشغيل ومرتبات الكوادر الأجنبية، واتفق على عقد اجتماع آخر الأسبوع

القادم في طرابلس أو طبرق وبحضور الوزارات المختصة للبث العاجل في

المتطلبات الضرورية .

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