مجلس النواب المصري يوافق على إعلان حالة الطوارئ.





القاهرة 23 اكتوبر 2017 ( وال ) - قرر مجلس النواب المصري أمس الاحد

الموافقة على إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 13 أكتوبر

الجاري.

وقال رئيس مجلس النواب علي عبد العال "لا غنى عن العمل بقانون

الطوارئ" في وقت يتعرض فيه المصريون لتهديدات إرهابية.

ويوم الجمعة الماضي هاجم من يشتبه بأنهم متشددون بقذائف صاروخية وعبوات

ناسفة قوة أمنية في الصحراء الغربية توجهت لإلقاء القبض

عليهم.

وقالت وزارة الداخلية إن 11 ضابطا وأربعة مجندين وفرد شرطة قتلوا

في الهجوم وأصيب 13 من الضباط والجنود لكن مصادر أمنية قالت إن 52 من

الضباط والجنود لقوا حتفهم وأصيب ستة آخرون.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر يوم 12 أكتوبر قرارا وافق

عليه مجلس الوزراء بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة

أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح اليوم التالي.

ويسمح الدستور لرئيس الدولة بإعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الوزراء

لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز تمديدها إلا لفترة أخرى مماثلة على

أن يوافق مجلس النواب في الحالتين.

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