اصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق بالغاز، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال بالخليل.





الخليل 22 - اكتوبر-2017 ( وال) - أصيب، الليلة الماضية ، عشرات

المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، في مواجهات اندلعت مع

قوات الاحتلال الاسرائيلي، بالمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل جنوب الضفة

الغربية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية " إن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات

اختناق جراء استنشاقهم للغاز السام خلال مواجهات اندلعت بين المواطنين

وقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الكسارة في المنطقة الجنوبية من

المدينة، أطلق خلالها الجنود عشرات قنابل الغاز على منازل المواطنين، حيث

أصابت احداها منزل المواطن جهاد الرجبي إصابة مباشرة، وتم نقل جميع أفراد

عائلته للمستشفى لتلقي العلاج.

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