قوات الاحتلال تنصب بوابة حديدية شمال غرب بيت لحم.





بيت لحم 22- اكتوبر-2017 ( وال ) - نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس

الأحد، بوابة حديدية على مدخل النفق الموصل لأراضي المواطنين في قرية

الولجة شمال غرب بيت لحم.

وأفاد الناشط الشبابي إبراهيم لوكالة الانباء الفلسطينية "وفا" بأن

الاحتلال نصب البوابة على النفق الذي أقيم تحت جدار الفصل العنصري، ويوصل

إلى مقبرة عائلة برغوث وأراضي المواطنين الزراعية.

وأشار الشبابي إلى أن هذا الإجراء سيحرم المزارعين من الوصول لأراضيهم

التي تقدر مساحتها بآلاف الدونمات، ولن يسمح لهم بقطف الزيتون إلا من

خلال تصريح خاص من قبل قوات الاحتلال.

وأوضح أن المواطن أحمد برغوث استطاع في وقت سابق، من انتزاع قرارا من

إحدى المحاكم الإسرائيلية بفتح النفق من أجل الوصول إلى أرضه ومقبرة

العائلة.

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