ملك الأردن والعبادي يبحثان "الحرب على الارهاب".





عمان 23- اكتوبر -2017 ( وال ) - بحث العاهل الأردني الملك " عبد الله

الثاني" ، مساء الأحد، مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، "الحرب على

الارهاب" في لقاء جرى بينهما في عمان حسبما افاد بيان صادر عن الديوان

الملكي.

وقال البيان إن المباحثات "تناولت مستجدات الأوضاع الإقليمية،

والمساعي الرامية إلى إيجاد حلول سياسية شاملة للأزمات في المنطقة، إضافة

إلى جهود الحرب على الإرهاب، ضمن استراتيجية شمولية".

وأكد الملك خلال المباحثات "موقف الأردن الثابت في دعم العراق

الشقيق في جهوده للحفاظ على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه وتماسك شعبه،

وبما ينسجم مع الدستور".

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