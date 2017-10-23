قوات الاحتلال تعتقل أكثر من 30 فلسطينيا من القدس أغلبهم قاصرون.





القدس 23- اكتوبر-2017 ( وال ) - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي

تُساندها طائرة مروحية، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة في بلدة

العيسوية في مدينة القدس المحتلة، طالت نحو 30 مواطنا فلسطينيا .

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية " وفا " عن عضو لجنة المتابعة في

البلدة رائد أبو ريالة، إن قوات كبيرة من جنود وشرطة الاحتلال الخاصة،

وعناصر من المخابرات، تُساندها طائرة مروحية، اقتحمت بلدة العيسوية من

مختلف المداخل الرئيسية، والفرعية، وداهمت منازل عدد كبير من المواطنين،

أثارت خلالها حالات من الهلع، والفزع، بين صفوف المواطنين، وانسحبت بعد

اعتقال نحو ثلاثين مواطنا.

من جانبه، قال محامي القاصرين في مركز معلومات وادي حلوة "محمد

محمود في تصريح صحفي "ان قوات الاحتلال حوّلت المعتقلين من العيسوية الى

مراكز اعتقال وتحقيق في المدينة، ومنها: "المسكوبية" غرب القدس، ومركزٍ

تابع لشرطة وحرس حدود الاحتلال بشارع صلاح الدين، و"القشلة" بالقدس

القديمة، ومركز توقيف في مستوطنة "أبو غنيم" جنوب المدينة.

ولفت المحامي أنه تمكن من زيارة المعتقلين في هذه المراكز، الذين

يتهمهم الاحتلال بـ"القاء الحجارة"

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