الأهلي بنغازي يفوز على دارنس (1-0) في الدوري الممتاز لكرة القدم.





طرابلس 22 أكتوبر 2017 (وال)- فاز فريق الأهلي بنغازي على فريق دارنس

بنتيجة هدف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد

بملعب شهداء بنينا، ضمن منافسات الجولة السادسة (ذهابا) لفرق المجموعة

الأولى، لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

سجل هدف الأهلي بنغازي الوحيد لاعبه المهاجم " سعد الأوجلي " في

الدقيقة 75 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة يرفع الأهلي بنغازي رصيده إلى 13 نقطة، ويبقى دارنس

برصيده السابق نقطتين.

وتتواصل غدا الاثنين منافسات الجولة السادسة ذهابا بإقامة مباراتين

تجمع الأولى القرضابية مع التعاون بملعب سبها، ضمن فرق المجموعة الأولى،

والثانية التحدي مع شباب الجبل بملعب شهداء بنينا، ضمن فرق المجموعة

الثانية.

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