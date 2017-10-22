الأهلي بنغازي يفوز على دارنس (1-0) في الدوري الممتاز لكرة القدم.الأحد ، 22-10-2017 - 21:31:00



طرابلس 22 أكتوبر 2017 (وال)- فاز فريق الأهلي بنغازي على فريق دارنس
بنتيجة هدف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد
بملعب شهداء بنينا، ضمن منافسات الجولة السادسة (ذهابا) لفرق المجموعة
الأولى، لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.
سجل هدف الأهلي بنغازي الوحيد لاعبه المهاجم " سعد الأوجلي " في
الدقيقة 75 من زمن المباراة.
وبهذه النتيجة يرفع الأهلي بنغازي رصيده إلى 13 نقطة، ويبقى دارنس
برصيده السابق نقطتين.
وتتواصل غدا الاثنين منافسات الجولة السادسة ذهابا بإقامة مباراتين
تجمع الأولى القرضابية مع التعاون بملعب سبها، ضمن فرق المجموعة الأولى،
والثانية التحدي مع شباب الجبل بملعب شهداء بنينا، ضمن فرق المجموعة
الثانية.
...(وال)...

الأكثر قراءة في وال

" معيتيق " يبحث مع تنسيقية اعتصام المعلمين مطالبهم ويتعهد بنقلها للمجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء لمناقشتها .
وزارة العمل تنظم ورشة عمل التكوين والتدريب المهني ودورهما في تطوير آليات الاقتصاد الليبي .
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .

الأكثر قراءة في الأخبار الرياضية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا