مجهولون يطلقون قديفة على المقر الاداري لبلدية سرت.الأحد ، 22-10-2017 - 17:39:00




سرت 22 اكتوبر 2017 (وال)- تعرض المقر الاداري لبلدية سرت الليلة الماضية
الى عمل تخريبي من قبل مجهولين وذلك باطلاق قديفة باتجاه المقر أدت الى
تحطيم الزجاج واضرار مادية لحقت بالجدار الخارجي باحدى الادارات بالمقر.
وذكر مراسل وكالة الانباء الليبية بسرت نقلا عن مصادر بالمجلس البلدي
بان الاضرار بسيطة وان الغرض من هذا العمل التخريبي هو ايقاف أي محاولة
للنجاح ، مشيرا إلى انه سيتم صيانة المبنى وان مسيرة العمل من أجل اعمار
المدينة لن تتوقف.
..(وال - سرت)..

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