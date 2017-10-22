معيتيق يلتقي مسؤولي الأمن في مزدة وغريان ويبحث معهم آليات تأمين الطريق الرابط بين الشمال والجنوب.





طرابلس 22 اكتوبر 2017 (وال) - التقى النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد

معيتيق" ظهر اليوم الأحد عميد بلدية غريان "يوسف بديري"، ومديري أمن

غريان العقيد "خالد امحمد" ومزدة "صلاح خرواط"، ومساعدي مديريتي الأمن

بالمدينتين.

وتم خلال اللقاء مناقشة آليات تأمين الطريق العام الرابط بين الشمال

والجنوب، والمتمثل في بوابة كل من القضامة، ومزدة الشمالية والجنوبية،

وطريق القريات الشويرف، والطريق الرابط بين منطقتي مزدة - بني وليد

وبلدية نسمة، فسانو.

وأوضح مسؤولي الأمن وعميد بلدية غريان للنائب بالمجلس الرئاسي المخاطر

المترتبة على المناطق بسبب نقص الامكانيات والتجهيزات التي يحتاجونها في

مكافحة عمليات التهريب والجريمة، والسطو المسلح، والارهاب.

وقد أكد " معيتيق " دعمه لمديريات الأمن بالمناطق والعمل على توفير

احتياجاتها الأمنية واللوجستية حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها

لضبط الخارجين عن القانون، وإحباط كل المخططات التي تهدف لزعزعة أمن

واستقرار ليبيا ، وطالبهم بالتنسيق مع قوة مكافحة الارهاب القيام بجولات

استطلاعية في المناطق المشتبه تواجد افراد تنظيم داعش فيها لمحاربتهم

والقضاء عليهم.

وتم الاتفاق خلال هذا اللقاء على وضع آليات لمكافحة عمليات تهريب الوقود

وتوزيعه على المحطات.

..(وال).